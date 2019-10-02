Иерусалим. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с главами правых партий по вопросу формирования правительства после провала переговоров с оппозиционной партией "Кахоль-Лаван", сообщает газета The Jerusalem Post.
По ее данным, он уведомил их о том, что с "Кахоль-Лаван" не удастся договориться о формировании правительства национального единства.
"Лапид (Яир, второе лицо в партии "Кахоль-Лаван" после Бенни Ганца - ИФ) не хочет ротации (поста премьера - ИФ) между Нетаньяху и Ганцем, только ротацию между Ганцем и им самим", - приводит газета.
По данным представителя партии Нетаньяху "Ликуд", запланированная ранее с "Кахоль-Лаван" встреча отменяется.
В Иерусалиме в среду началось слушание по делу о коррупции, фигурантом которого является Нетаньяху.
Ранее президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать правительство по итогам сентябрьских выборов в парламент.
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