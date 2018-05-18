Пятеро мирных жителей ранены в Дамаске в результате обстрела со стороны боевиков

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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 21:12 18.05.2018 - 21:12

Хмеймим (Сирия) 18 мая. ИНТЕРФАКС - Боевики обстреляли жилые районы Дамаска, ранено пять мирных жителей, сообщил в пятницу начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Юрий Евтушенко. По его словам, 17 мая незаконные вооруженные формирования из квартала Хаджар-Аль-Асвад подвергли минометному обстрелу районы Аль-Захира и Ас-Сальхия в городе Дамаск, ранения получили пять жителей. 1км вв Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс