Пятеро мирных жителей ранены в Дамаске в результате обстрела со стороны боевиков
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Хмеймим (Сирия) 18 мая. ИНТЕРФАКС - Боевики обстреляли жилые районы Дамаска, ранено пять мирных жителей, сообщил в пятницу начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Юрий Евтушенко.
По его словам, 17 мая незаконные вооруженные формирования из квартала Хаджар-Аль-Асвад подвергли минометному обстрелу районы Аль-Захира и Ас-Сальхия в городе Дамаск, ранения получили пять жителей.
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Интерфакс