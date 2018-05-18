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Хмеймим (Сирия) 18 мая. ИНТЕРФАКС - Боевики обстреляли жилые районы Дамаска, ранено пять мирных жителей, сообщил в пятницу начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, 17 мая незаконные вооруженные формирования из квартала Хаджар-Аль-Асвад подвергли минометному обстрелу районы Аль-Захира и Ас-Сальхия в городе Дамаск, ранения получили пять жителей.

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Интерфакс