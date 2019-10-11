Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 14:25

(обновленная версия, меняется число пострадавших, добавлены 5 - 8-й абзацы)

Лондон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих у входа в торговый центр в Манчестере, сообщает в пятницу полиция Большого Манчестера.

В результате, по данным заявления полиции, пять человек пострадали и были госпитализированы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Посетителей торгового центра эвакуировали.

В заявлении полиции говорится, что по подозрению в совершении нападения задержан 40-летний мужчина. В настоящее время он находится под стражей для допроса.

Расследование ведет антитеррористическое подразделение местной полиции.

На нападение отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я шокирован инцидентом в Манчестере, и мои мысли - вместе с пострадавшими и с теми, кого затронул (инцидент - ИФ)", - написал премьер в Twitter.

Он также поблагодарил экстренные службы за их действия в связи с этим происшествием.

1ви аю

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