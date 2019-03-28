Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 12:36

Дели. 28 марта. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара в небоскребе в столице Бангладеш Дакке, передают в четверг местные СМИ.

По данным изданий, они погибли из-за травм, полученных после того, как выпрыгнули из окон горящего здания. Врачи констатировали смерть людей, когда их доставили в местные больницы.

По последним данным, спасателям удалось эвакуировать 35 человек.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул около часа дня по местному времени (09:00 мск) в небоскребе в бизнес-квартале Дакки. Причина возгорания устанавливается.

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