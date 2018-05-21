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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 10:23 21.05.2018 - 10:23

Кабул. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Пять специалистов, проводивших осмотр мест строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), убиты на юге Афганистана, сообщили местные СМИ в понедельник со ссылкой на представителя губернатора провинции Кандагар.

Неизвестными вооруженные боевики около 8:30 по местному времени застрелили пятерых специалистов проекта ТАПИ на территории уезда Майванд, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Кандагар Дауда Ахмади.

Ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла пока ответственность за нападение.

Строительство афганского участка ТАПИ было запущено 26 февраля. Трубопровод должен пройти через афганские провинции Герат, Фарах, Нимроз, Гильменд и Кандагар, прежде чем он достигнет провинции Белуджистан в Пакистане. Некоторые группы талибов заявили о важности реализации данного проекта для Афганистана и пообещали ему защиту.

Строительство трубопроводной системы ТАПИ началось в декабре 2015 года, завершение запланировано на декабрь 2019 года. Общая протяженность газопровода составляет 1,814 тыс. км, проектная мощность - 33 млрд кубометров газа в год. По предварительным оценкам, стоимость строительства составит $7-10 млрд.

Оператором строительства и эксплуатации газопровода выступает TAPI Pipeline Company (85% принадлежат ГК "Туркменгаз", по 5% владеют "Афганская газовая корпорация", пакистанская Inter State Gas Systems и индийская GAIL).

Согласно ранее подписанному участниками проекта соглашению, по газопроводу ТАПИ планируется транспортировать 90 млн кубометров газа в сутки. Из этого объема Пакистан и Индия будут получать ежесуточно по 38 млн кубометров, Афганистан - 14 млн кубометров.

ав

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