Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 8:12

Кабул. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Пять военнослужащих Армии Афганистана были убиты, еще восемь солдат попали в плен при нападении боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) на пост правительственных сил в уезде Ханабад северной афганской провинции Кундуз, сообщают в среду местные СМИ.

"Боевики атаковали контрольно-пропускной пункт Ахтар-Тапа примерно в 23:00 во вторник, боестолкновение между афганскими силами и талибами продолжалось несколько часов", - говорится в сообщении со ссылкой на члена Совета провинции Амрудина Вали.

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