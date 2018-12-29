Пять боевиков "Талибан" ликвидированы на востоке Афганистана

Этот контент был опубликован 29 декабря 2018 г. 7:26

Кабул. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - В ходе операции в провинции Нангархар на востоке Афганистана были ликвидированы пять боевиков радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ), еще три экстремиста получили ранения, сообщил в субботу пресс-центр 201-го корпуса афганской армии "Селаб".

По данным военных, в ходе операции при поддержке авиации в районе населенного пункта Дуаб в уезде Хизарак вблизи пакистанской границы был уничтожен "таможенный пост" талибов. Сообщается, что гражданские лица не пострадали.

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