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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 9:46 19.09.2018 - 09:46

*** Талибы потеряли восемь боевиков

Кабул. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Пять военнослужащих афганской армии и один полицейский погибли, еще четверо афганских военных получили ранения при нападении боевиков движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) на военный пост в провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана.

Нападение было совершено в ночь на среду в в районе Ак-Тепа, в центре уезда Калайи-Зал, бой длился около часа, сообщают афганские СМИ со ссылкой на представителя совета провинции Асадуллу Содота.

Начальник отдела безопасности полиции провинции Кундуз Сафиулла Махзун сообщил, что в бою были убиты восемь боевиков.

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