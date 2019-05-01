Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 4:22

Мадрид. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Николас Мадуро в телевизионном обращении к нации сообщил, что пять военных получили ранения после прошедших в Каракасе протестов оппозиции во главе с самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо.

"У нас есть пять раненых военных в ходе событий на площади Альтамира, двое их них в тяжелом состоянии", - заявил президент Венесуэлы.

Н.Мадуро обвинил протестующих в попытке "свергнуть законное правительство, чтобы поработить Венесуэлу."

"Мы столкнулись с различными формами государственного переворота из-за навязчивых усилий венесуэльских правых, колумбийской олигархии и американской империи", - пояснил он, добавив, что военная авиабаза "Ла-Карлота" никогда не была под контролем оппозиции.

По словам президента Венесуэлы, генпрокурор страны назначил трех национальных прокуроров, которые допрашивают всех участвовавших в беспорядках.

Он уточнил, что прокурорам "поручено вести расследование и вынести уголовные обвинения".

"Это не может остаться безнаказанным", - отметил Н.Мадуро.

Он поблагодарил "высшее военное командование за его мужество в защите мира".

Во вторник в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее выступая перед сторонниками, Х.Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

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