Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 6:56

Кабул. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - В результате взрыва в Кабуле в среду погибли пять детей, сообщил телеканал Tolo News, со ссылкой на источники в системе безопасности.

Между тем, ряд других афганских СМИ сообщил, что среди пострадавших есть и иностранные граждане.

"В результате взрыва ранены не менее 10 человек, в том числе четверо иностранных граждан. По словам высокопоставленного афганского чиновника, взрыв повредил машину, в которой находились четверо непальских граждан и афганский водитель", - говорится в сообщении.

Ранее начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил в твиттере, что заминированный автомобиль был взорван в среду в 7:25 (5:55 мск) на улице Касим в 15 районе Кабула, погибли семь мирных граждан, еще семь человек получили ранения.

"Это предварительные данные, число жертв может возрасти", - отметил Рахими.

пч

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