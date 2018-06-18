Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 3:34 18.06.2018 - 03:34

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Не менее пяти человек стали жертвами ДТП в американском штате Техас, когда перевозивший их автомобиль пытался уйти от преследовавшего его пограничного патруля, сообщил местный шериф.

Еще несколько человек получили ранения, трое из них госпитализированы.

Всего в автомобиле находилось 14 мигрантов. Водитель, пытаясь скрыться от погони, разогнал машину до скорости 100 миль в час (160 км в час), и потерял контроль над ней, в результате внедорожник перевернулся.

Водитель выжил, задержан пограничниками.

гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line