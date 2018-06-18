Пять мигрантов погибли в результате автоаварии в американском Техасе - власти
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Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Не менее пяти человек стали жертвами ДТП в американском штате Техас, когда перевозивший их автомобиль пытался уйти от преследовавшего его пограничного патруля, сообщил местный шериф.
Еще несколько человек получили ранения, трое из них госпитализированы.
Всего в автомобиле находилось 14 мигрантов. Водитель, пытаясь скрыться от погони, разогнал машину до скорости 100 миль в час (160 км в час), и потерял контроль над ней, в результате внедорожник перевернулся.
Водитель выжил, задержан пограничниками.
гк гс
Интерфакс