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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 9:12 17.09.2018 - 09:12

Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Пять полицейских в понедельник погибли при нападении боевиков движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) на базу полиции в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Среди погибших - один высокопоставленный офицер. В бою были убиты 22 талиба, еще 16 получили ранения, сообщил журналистам представитель местных властей.

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