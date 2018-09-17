Пять полицейских погибли на северо-западе Афганистана
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Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Пять полицейских в понедельник погибли при нападении боевиков движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) на базу полиции в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Среди погибших - один высокопоставленный офицер. В бою были убиты 22 талиба, еще 16 получили ранения, сообщил журналистам представитель местных властей.
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Интерфакс