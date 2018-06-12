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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 9:08 12.06.2018 - 09:08

Кабул. 12 июня. ИНТЕРФАКС - По предварительным данным, пять сотрудников полиции убиты, еще 25 ранены в результате атаки вооруженных террористов на отделение полиции уезда Мукур провинции Газни, (центральный Афганистан), сообщило во вторник местное издание Hushdar Media со ссылкой на местные власти.

Террорист-смертник во вторник подорвал себя у входа в отделение полиции уезда после чего несколько других вооруженных боевиков ворвались на территорию отделения и начали беспорядочную стрельбу по сотрудникам, сообщил изданию пресс-секретарь губернатора провинции Газни Ориф Нури

Сообщается, что вооруженное нападение на отделение полиции началось в 8:00 по местному времени (6-30 мск).

На прошлой неделе президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани объявил об одностороннем прекращении огня в связи с завершением месяца поста Рамазан. В ответ радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) заявило, что прекратит боевые действия лишь на три праздничных дня, с 15 по 18 июня.

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