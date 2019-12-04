Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 7:30

Кабул. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Пять сотрудников японской неправительственной организации Peace Japan Medical Services убиты в результате вооруженного нападения в городе Джелалабад, административном центре восточной афганской провинции Нангархар, сообщили в среду местные СМИ со ссылкой на представителя властей региона.

"Погибшие сотрудники японской неправительственной организации являлись гражданами Афганистана, руководитель организации, гражданин Японии - ранен", - сказал журналистам пресс-секретарь губернатора провинции Атаулла Хогьяни.

По его словам, нападение было совершено в среду утром на территории первого полицейского участка города Джелалабад. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.

вш

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