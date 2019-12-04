Кабул. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Пять сотрудников японской неправительственной организации Peace Japan Medical Services убиты в результате вооруженного нападения в городе Джелалабад, административном центре восточной афганской провинции Нангархар, сообщили в среду местные СМИ со ссылкой на представителя властей региона.
"Погибшие сотрудники японской неправительственной организации являлись гражданами Афганистана, руководитель организации, гражданин Японии - ранен", - сказал журналистам пресс-секретарь губернатора провинции Атаулла Хогьяни.
По его словам, нападение было совершено в среду утром на территории первого полицейского участка города Джелалабад. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.
вш