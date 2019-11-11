Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 7:00

Кабул. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Пять боевиков движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) погибли при детонировании самодельного взрывного устройства, которое они закладывали вдоль дороги в провинции Кундуз, на северо-востоке Афганистана, сообщили в понедельник утром в пресс-центре 217 корпуса афганской национальной армии "Помир".

"Самодельное взрывное устройство сработало минувшей ночью, когда боевики устанавливали ее на дороге на территории уезда Алиабад, пять экстремистов погибли, еще трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Ап пч

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