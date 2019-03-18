Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 15:33

Дубай. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Порядка пяти тысяч боевиков ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ - ИФ) остаются после нескольких месяцев штурма в населенном пункте Багузе - одном из последних оплотов террористической группировки на востоке Сирии, сообщил представитель арабо-курдской коалиции "Сирийские демократические силы" Кино Габриэль.

В беседе с журналистами близ Багуза он отметил, что за время операции с начала января этого года, бойцы СДС, поддержанные международной коалицией во главе с США, уничтожили свыше 1,3 тыс террористов. За тот же период сдались около 30 тыс боевиков и членов их семей, свыше 500 - были захвачены в ходе специальных операций.

"Наши силы выиграли множество сражений с ИГИЛ, сейчас боевые действия сконцентрированы на небольшом районе в Багузе, в провинции Дэйр-эз-Зор", - сказал представитель СДС, которого цитирует в понедельник курдский телеканал "Рудау".

К.Габриэль также сообщил, что из Багуза были эвакуированы в общей сложности 37 тыс гражданских лиц.

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