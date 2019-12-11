Таллин. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Пять человек, члены одной семьи, погибли в результате пожара, произошедшего в ночь на среду в жилом доме в эстонском городе Тарту.
Сигнал о пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице Койдутяхе (Koidutahe) поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 23:58, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
Вызвавший пожарных сосед сообщил, что в доме живет семья из пяти человек.
Несмотря на то, что пожарные прибыли через шесть минут, войти в горящее здание они смогли не сразу. Когда им удалось проникнуть в дом, в обугленных комнатах были обнаружены пять трупов. Погибли муж, жена и трое детей, отмечается в сообщении.
Причины возгорания установят полиция и прокуратура.
За последние семь дней в Эстонии в пожарах погибли восемь человек, шесть из них в Тартуском уезде.
вш