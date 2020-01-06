Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 4:44

Вашингтон. 6 января. ИНТЕРФАКС - Пять человек погибли, 60 госпитализированы в результате аварии на автостраде в штате Пенсильвания, сообщают американские СМИ.

Пять человек погибли и около 60 получили ранения на Пенсильванской магистрали рано утром в воскресенье.

Сообщается, что автобус, ехавший из Рокуэйя (штат Нью-Джерси) в Цинциннати( штат Огайо) потерял управление и перевернулся. После чего в него врезались три тягача и легковой автомобиль.

По данным местных властей, жизни пострадавших, возраст которых варьируется от 7 до 67 лет, ничего не угрожает.

Причины аварии выясняются.

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