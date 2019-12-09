Лондон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - При извержении вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд погибли пять человек, сообщает в понедельник новозеландская полиция.
Заместитель руководитяля полиции страны Джон Тимс сообщил местным журналистам, что число жертв может вырасти.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в свою очередь сообщила, что также имеются пропавшие без вести, однако точное их число неизвестно. Она также указала, что позже в понедельник отправится в пострадавший от природного катаклизма регион.
По данным местных властей, когда произошло извержение вулкана, на острове могли находиться от 50 до 100 человек.
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
На фотографиях с официального сайта геологической информации Новой Зеландии GeoNet виден огромный шлейф белого дыма, поднимающийся над островом в понедельник днем по местному времени.
По данным сайта GeoNet, ежегодно остров посещают более 10 тыс. человек.
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