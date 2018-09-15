Пять человек погибли при крушении вертолета афганской национальной армии

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Этот контент был опубликован 15 сентября 2018 г. 7:33 15.09.2018 - 07:33

Кабул. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - На западе Афганистана в субботу утром потерпел крушений вертолет афганской национальной армии, погибли пять человек, в том числе и два пилота, сообщили местные СМИ. Инцидент произошел на территории провинции Фарах. Министерство обороны Афганистана пока не комментирует произошедшее. АГ Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс