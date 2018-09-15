Пять человек погибли при крушении вертолета афганской национальной армии
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Кабул. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - На западе Афганистана в субботу утром потерпел крушений вертолет афганской национальной армии, погибли пять человек, в том числе и два пилота, сообщили местные СМИ.
Инцидент произошел на территории провинции Фарах.
Министерство обороны Афганистана пока не комментирует произошедшее.
АГ
Интерфакс