Пять человек погибли при крушении вертолета афганской национальной армии

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Этот контент был опубликован 15 сентября 2018 г. 10:11 15.09.2018 - 10:11

(Обновленная версия сообщения от 8:33, меняется источник информации) Кабул. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - На западе Афганистана в субботу утром потерпел крушение вертолет афганской национальной армии, погибли пять человек, сообщает Минобороны Афганистана. Инцидент произошел на территории провинции Фарах. Вертолет Афганской национальной армии (ANA), оказывавший поддержку наземным силам, направлялся из уезда Шинданд провинции Герат в провинцию Фарах и потерпел крушение в районе населенного пункта Раджа уезда Балабулук, сообщает афганское военное ведомство. В район падения вертолета направлена техническая группа для проведения расследования, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны. Ранее радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) заявило, что на западе Афганистана боевики движения сбили вертолет национальной армии Афганистана. Сн пч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс