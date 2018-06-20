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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 7:26 20.06.2018 - 07:26

Лондон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Не менее пяти человек пострадали в результате несильного взрыва на одной из станций метро британской столицы, сообщила местная транспортная полиция.

По сообщению полиции, информация о взрыве на станции Southgate в Северном Лондоне поступило по телефону во вторник поздно вечером. Наряд полиции, а также сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, станция была закрыта.

"Мы не считаем, что этот инцидент связан с терроризмом", - говорится в твиттере транспортной полиции города.

В сообщении отмечается, что "для выяснения причин взрыва, который, как представляется, был несильным, требуется провести расследование".

Ранения, полученные пострадавшими, оказались, по мнению полиции легкими.

Позднее Скотланд-Ярд распространил заявление, в котором говорится, что причиной взрыва, скорее всего, стало короткое замыкание аккумуляторной батареи.

1гк БП

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