Пять человек пострадали в результате взрыва в лондонском метро, полиция не считает происшествие терактом
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Лондон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Не менее пяти человек пострадали в результате несильного взрыва на одной из станций метро британской столицы, сообщила местная транспортная полиция.
По сообщению полиции, информация о взрыве на станции Southgate в Северном Лондоне поступило по телефону во вторник поздно вечером. Наряд полиции, а также сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, станция была закрыта.
"Мы не считаем, что этот инцидент связан с терроризмом", - говорится в твиттере транспортной полиции города.
В сообщении отмечается, что "для выяснения причин взрыва, который, как представляется, был несильным, требуется провести расследование".
Ранения, полученные пострадавшими, оказались, по мнению полиции легкими.
Позднее Скотланд-Ярд распространил заявление, в котором говорится, что причиной взрыва, скорее всего, стало короткое замыкание аккумуляторной батареи.
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Интерфакс