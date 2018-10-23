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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 20:02 23.10.2018 - 20:02

Рим. 23 октября. ИНТЕРФАКС - На одной из центральных станций метрополитена Рима перед футбольным матчем Рома-ЦСКА вышел из строя эскалатор, в результате чего пять человек получили травмы, сообщает во вторник интернет-портал итальянской газеты "Маттино".

Некоторые пострадавшие получили серьезные травмы: один из них потерял ногу в результате инцидента.

По информации агентства АНСА, неполадки эскалатора произошли на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 по МСК).

В настоящий момент станция закрыта, однако линия "Репубблика-Театро-дель-Опера" продолжает работать в обычном режиме и поезда проезжают станцию без остановки.

1тэ ар

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