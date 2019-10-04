Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 16:34

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Пять человек в Нидерландах и Германии стали жертвами листериоза - бактериальной инфекции - после того, как поели колбасных изделий, сообщили в пятницу местные СМИ со ссылкой на нидерландский Королевский институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

Так, три человека скончались в Нидерландах, поев продукцию предприятия Offerman, расположенного в Алсмере, в провинции Северная Голландия.

По мнению RIVM, листерии (род бактерий, возбудитель заболевания) попали в организм жертв с колбасными изделиями, изготовленными Offerman; причем предприятие поставляло продукцию в сетевые магазины Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro и Versunie.

После этого инцидента фабрика массово отзывает продукцию из торговых сетей.

СМИ также сообщили, что ранее на этой неделе два человека умерли в Германии в земле Гессен при аналогичных обстоятельствах: предположительно, они съели зараженную листериями продукцию предприятия Wilke.

Также десятки покупателей этой колбасы заболели.

Предприятие снабжало рестораны, крупные кухни и супермаркеты. Санитарные власти приостановили его работу.

1ов аю

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