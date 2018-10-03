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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 16:26 03.10.2018 - 16:26

Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Сразу пять членов британского парламента от Консервативной партии заявили, что написали письма, в которых призвали рассмотреть в парламенте вопрос о доверии премьер-министру страны Терезе Мэй, пишет в среду газета "Гардиан".

Издание отмечает, что подобные письма могли направить еще от 30 до 40 членов партии, которые просто не стали об этом сообщать публично.

Среди тех, кто открыто объявил о своей позиции - член Палаты общин от Консервативной партии Джеймс Даддридж.

"Я не встречал ни одного члена парламента, который думал бы, что она (Т.Мэй - ИФ) будет возглавлять партию на других партию после последних катастрофичных досрочных выборов. Я написал. Я написал это с болью в сердце. Однако теперь нам нужно уверенное лидерство на выборах, и нам нужно двигаться", - приводит телеканал "Скай-ньюс" выдержки из письма Дж.Даддриджа.

Помимо него, о своих письмах сообщили Филип Дэйвис, Андреа Дженкинс, Эндрю Бриджен и Надин Доррис.

Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по выражению недоверия лидеру партии, 15% членов Консервативной партии в парламенте, лидером которой является Т.Мэй, должны написать письма главе комитета 1922 Грэму Брэйди.

В настоящее время 15% членов Консервативной партии в парламенте - это 48 человек.

Затем комитет рассматривает поступившие письма, и решает, проводить или не проводить голосование.

В голосовании смогут участвовать 310 членов парламента, для того, чтобы Т.Мэй осталась на позиции лидера партии, ей необходимо простое большинство.

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