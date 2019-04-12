Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 18:29

Вашингтон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Политического консультанта Сэмюэла Паттена, который помогал привлечь иностранные средства для инаугурации президента США Дональда Трампа, приговорили в США к трем годам условного заключения за незаконную лоббистскую деятельность, сообщает в пятницу телеканал CNN.

Также С.Паттен должен будет выплатить штраф в размере $5 тыс. и выполнить 500 часов общественных работ.

C.Патена признали виновным в незаконном лоббировании от лица украинской политической партии "Оппозиционный блок", а также - в обходе запрета на иностранное финансирование инаугурационного комитета.

В августе 2018 года С.Паттен признал свою вину в том, что он через посредника купил четыре билета стоимостью $50 тыс. для некого украинского бизнесмена на инаугурацию Д.Трампа. Эти средства поступили на счет инаугурационного комитета Д.Трампа, в то время как комитета запрещено получать средства от иностранных лиц. Также он признал себя виновным в том, что он нарушил закон о регистрации иностранных агентов, лоббируя интересы украинской партии "Оппозиционный блок".

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