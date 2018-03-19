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Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в британскую военную научно-технологическую лабораторию "Портон-даун", сообщает в понедельник телеканал "Скай Ньюз" со ссылкой на источники.

Ранее эксперты ОЗХО по данным телеканала побывали в Солсбери для сбора проб вещества.

Лаборатория "Портон-даун" проводила исследование вещества, использованного в ходе атаки на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

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