Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 17:30

Берлин. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Глава восточного комитета - восточноевропейского объединения Германской экономики Оливер Хермес приветствовал решение датских властей выдать последнее недостающее решение для строительства газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2).

"Зеленый свет" датских властей "Северному потоку 2" - это очень хорошая новость для европейского потребителя, которая обеспечивает конкурентоспособность европейской экономики. Дополнительные газовые поставки помогут нам держать стабильные цены на энергоносители в период снижающейся выработки энергии в ЕС", - сказано в заявлении Хермеса, в среду поступившем в "Интерфакс".

По его словам, новый газопровод предоставит необходимые Европе мощности.

"Решение в пользу "Северного потока 2" - это не решение против Украины. Она и дальше будет необходима как транзитная страна для российского газа, чтобы удовлетворять растущий спрос и необходимость в диверсификации. Для этого до конца года нам нужен новый транзитный договор между Россией и Украиной, и мы приветствуем активные усилия Еврокомиссии и правительства завершить текущие переговоры успешно", - сказал представитель объединения.

Ранее в среду стало известно, что Дания выдала последнее недостающее согласие на строительство "Северного потока 2". Газопровод пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм. Регулятор выбирал между двумя маршрутами - протяженностью 147 км и 164 км. В итоге Датское энергетическое агентство (ДЭА) выбрало самый короткий маршрут, поскольку он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали.

1тф ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!