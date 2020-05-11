Этот контент был опубликован 11 мая 2020 г. 22:10

Вашингтон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудников администрации президента США Дональда Трампа, работающих в Западном крыле Белого дома, обязали носить маски в рамках борьбы против распространения коронавируса COVID-19, сообщает The Hill.

Согласно полученной сотрудниками инструкции, отныне они должны надевать маски, когда не находятся за своим рабочим местом и не могут держаться на достаточно большом расстоянии от коллег.

Кроме того, сотрудников просят "избегать посещений Белого дома, когда в этом нет необходимости".

В Западном крыле находятся рабочие помещения президента, в частности, Овальный кабинет.

Такие меры приняли после того, как ранее в мае стало известно, что коронавирусом заразились камердинер Трампа, а также пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса.

Тему масок регулярно поднимают журналисты на брифингах в Белом доме: Трамп неоднократно отвечал на вопрос, почему на том или ином мероприятии он был не в маске. Обычно президент объясняет, что не имеет ничего против ношения маски и готов делать это, когда нет другого выхода. В то же время он напоминает, что регулярно проходит тесты на коронавирус и потому уверен, что не заразен.

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