*** Работа в здании парламента возобновится не раньше 8 апреля
Лондон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Слушания в палате общин британского парламента завершились в четверг из-за протекшей крыши, передает телеканал Sky News.
Вице-спикер палаты общин Линдси Хойл временно приостановил заседание, когда журчанье воды начало мешать парламентариям, обсуждавшим вопрос, связанный с погашением банковского кредита.
Позднее было принято решение полностью завершить заседание из-за протечки крыши.
По информации Sky News, депутаты смогут вернуться в здание парламента не раньше второй половины дня в понедельник.
1кю ар