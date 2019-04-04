*** Работа в здании парламента возобновится не раньше 8 апреля

Лондон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Слушания в палате общин британского парламента завершились в четверг из-за протекшей крыши, передает телеканал Sky News.

Вице-спикер палаты общин Линдси Хойл временно приостановил заседание, когда журчанье воды начало мешать парламентариям, обсуждавшим вопрос, связанный с погашением банковского кредита.

Позднее было принято решение полностью завершить заседание из-за протечки крыши.

По информации Sky News, депутаты смогут вернуться в здание парламента не раньше второй половины дня в понедельник.

1кю ар

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта