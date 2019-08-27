Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 10:25

Берлин. 27 августа. ИНТЕРФАКС - В мюнхенском аэропорту нарушена работа двух терминалов из-за несанкционированного проникновения постороннего человека в так называемую "чистую зону", сообщает во вторник пресс-служба аэропорта.

"Из-за мер полицейского реагирования в настоящее время имеют место задержки рейсов. По имеющейся на данный момент информации человек через запасной выход проник из обычной зоны в "чистую" терминала 2", - говорится в сообщении пресс-службы.

С инцидентом разбирается полиция. Временно приостановлено выполнение рейсов во всем терминале 2, а также в зонах B и C терминала 1. Доступ ко второму терминалу перекрыт, в помещениях находятся пассажиры.

"В этих помещениях сейчас раздают воду, пассажиров информируют о ситуации", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Пассажирам рекомендуют выяснять статус рейса заранее.

1тф ав

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