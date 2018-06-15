Работа крупного сельхозпредприятия возобновлена в Сирии неподалеку от Дамаска
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Дамаск. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Работа крупной сельскохозяйственной фермы к западу от Дамаска, на которой выращивают фрукты, возобновилась после военных действий, сообщил глава фермы Фарес Майн.
"Когда рядом с нашей деревней стояли боевики, все мужчины пошли в армию, были в окопах, и защищали свои семьи от них. Мой сын погиб в бою. Сегодня работает всего девять человек, но поверьте, сейчас нам работается намного легче, чем раньше", - отметил фермер.
Общая площадь фермы составляет около 21 гектара.
На территории промышленной зоны Адра в пригороде Дамаска на днях было налажено несколько крупных производств продуктов питания.
гс
Интерфакс