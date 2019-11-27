Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 16:01

Дубай. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Ирака вынуждены приостанавливать работу школьных и муниципальных учреждений в центральных и южных районах страны в связи с масштабными акциями протеста, сообщает в среду сайт ливанского издания "Дейли стар".

В свою очередь протестующие перекрывают дороги при помощи горящих шин. Таким же образом демонстранты пытаются помешать служащим добраться до места своей работы в городах Эд-Дивания, Эль-Кут и Эн-Наджаф.

Рост напряженности, в частности, отмечен в священном для шиитов городе Кербела, где накануне погиб, как минимум, один демонстрант после того, как полицейский спецназ открыл огонь по протестующим. В результате религиозные власти на два дня, начиная со среды, закрыли сеть частных школ, относящиеся к их компетенции и расположенные в Кербеле и Эн-Наджафе.

На два дня закрыли школы в расположенной южнее Эн-Насирии.

По данным "Дейли стар", беспорядки продолжаются и в Багдаде. Основным местом столкновений остается улица Ар-Рашид, и кроме этого, демонстранты занимают часть ключевых мостов через реку Тигр - Арар, Синак и Джумхурия. В свою очередь полиция пытается не позволить манифестантам взять под полный контроль мост Арар, который ведет к "зеленой зоне" на западном берегу, где располагаются правительственные учреждения и посольства.

Протестующие также блокируют доступ к нефтяным месторождениям в районе Эн-Насирии на юге страны. Однако в целом, отмечает "Дейли стар", нефтяная индустрия Ирака пока что была сравнительно немного затронута масштабными протестами.

Всего, уточняет агентство Associateв press, за последние 24 часа на юге Ирака и в Багдаде зафиксирована гибель шести протестующих. Также сообщается о 100 пострадавших за два дня беспорядков в городе Эль-Хилла.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 350 человек, тысячи были ранены.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

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