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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 19:23 11.07.2018 - 19:23

Рим. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Работники завода автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в коммуне Мельфи планируют провести забастовку из-за недавнего перехода футболиста Криштиану Роналду в "Ювентус", сообщает в среду газета "Газетта делло спорт".

Сообщается, что забастовка продлится два дня - с вечера 15 июля до раннего утра 17 июля. Работников, как говорится в опубликованном ими заявлении, не устраивает, что компания Exor, контролирующая и автопроизводителя, и клуб "Ювентус", предпочитает тратить деньги на футболиста, а не на своих работников.

"Неприемлемо, чтобы от работников FCA и Cnh Industrial (также входит в Exor - ИФ) компания требовала годами огромных жертв в экономическом плане, и она же решала потратить сотни миллионов евро на покупку футболиста", - говорится в заявлении бастующих.

Значительными долями как автопроизводителя, так и футбольного клуба владеет известная семья итальянских предпринимателей Аньелли. Так, семье принадлежит более 29% FCA, а также более 63% "Ювентуса". Бизнесмен Андреа Аньелли занимает пост президента ФК "Ювентус".

В FCA также входит марка автомобилей Jeep, являющаяся партнером "Ювентуса".

Ранее СМИ писали, что А.Аньелли может прибегнуть к средствам автопроизводителя, чтобы покрыть часть расходов на трансфер К.Роналду.

Во вторник мадридский "Реал" объявил о переходе К.Роналду в "Ювентус". Стоимость трансфера, как сообщается, составила более 100 млн евро.

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