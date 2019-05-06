Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 18:56

Стамбул. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что создание рабочей группы по вопросу закупок Анкарой российских С-400 может помочь разрешить все сомнения США, если у Вашингтона действительно будет желание сделать это.

"Мы предложили создать рабочую группу, состоящую из экспертов. И мы сообщили на разных уровнях об этом нашим разным союзникам. Если США чистосердечны в своих опасениях (относительно угрозы размещения С-400 для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 - ИФ) и у них нет задних мыслей, то они примут это предложение", - сказал министр, выступая на пресс-конференции в Анкаре.

Он пояснил, что создание такой группы позволит техническим экспертам детально изучить этот вопрос.

"И тогда технические эксперты смогут сесть за стол, изучить и подготовить доклад, который потом предоставят НАТО и нам. И тогда мы все сможем увидеть, обоснованы ли их (США - ИФ) опасения или нет", - отметил М.Чавушоглу.

"Если США открыты к сотрудничеству и диалогу, то мы, в конечном счете, найдем ответы на все вопросы, которые есть сейчас", - добавил глава МИД Турции.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили создание рабочей группы по проблеме поставок Анкаре российских зенитных ракетных комплексов С-400.

В апреле пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что предложение Турции создать рабочую комиссию под эгидой НАТО, которая изучила бы технические вопросы покупки российских систем С-400, все еще актуально.

По словам И.Калына, турецкие эксперты заключили, что размещение С-400 не будет угрожать американским истребителям-бомбардировщикам F-35 в Турции. Анкара хочет оставаться частью программы F-35, подчеркивал он.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Однако глава МИД Турции М.Чавушоглу ранее заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

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