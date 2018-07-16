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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 10:16 16.07.2018 - 10:16

*** Трамп уверен, что встреча с Путиным будет прекрасной

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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и его финский коллега Саули Ниинистё проводят в Хельсинки рабочий завтрак, передает в понедельник телеканал Си-эн-эн.

На завтраке, проходящем в резиденции президента Финляндии Мянтюниеми, присутствует, в частности, госсекретарь США Майк Помпео.

Американский лидер выразил уверенность, что его предстоящая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет "прекрасно".

Комментируя прошедший на прошлой неделе в Брюсселе саммит НАТО, Д.Трамп отметил, что это была "успешная встреча".

"Я думаю, что НАТО никогда не была такой единой. Люди сейчас готовы платить (...), и они платят. Вероятно, НАТО никогда не была сильнее, чем сегодня", - сказал американский лидер журналистам в ходе завтрака.

Д.Трамп также сказал, что Финляндия демонстрирует "фантастическое гостеприимство".

Отмечается, что после завтрака Д.Трамп отправится в отель, а уже оттуда поедет в президентский дворец на встречу с В.Путиным

Переговоры Д.Трампа и В.Путина, как ожидается, начнутся в понедельник в президентском дворце ориентировочно в 13:00 - 13:15. Президенты США и РФ проведут переговоры сначала "тет-а-тет", а затем в составе делегаций.

Ранее лидер США заявлял, что на предстоящих переговорах с В.Путиным планирует затронуть тему Сирии, Украины, проблему ядерного разоружения, а также поднять вопрос о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.

1кю во ап

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