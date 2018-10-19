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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 9:32 19.10.2018 - 09:32

Лондон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Исламский проповедник Анджем Чоудари, осужденный на пять с половиной лет за поддержку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), освобожден из-под стражи в Британии, передает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, А.Чоудари отпущен на свободу в связи с тем, что с 2016 года уже отбыл половину назначенного ему срока, теперь он будет находиться под жестким надзором правоохранительных органов.

В 2016 году центральный уголовный суд в Лондоне признал А.Чоудари виновным в поддержке группировки ИГ. В частности, его обвинили в том, что он вел онлайн-трансляции, во время которых призывал людей поддерживать боевиков ИГ.

По версии обвинения, А.Чоудари также занимался распространением сообщений экстремистского характера среди своих подписчиков в соцсети Facebook, призывая их признать "халифат" на территории Сирии и Ирака. А.Чоудари поприветствовал исполнителей убийства рядового Ли Ригби, которое произошло в 2013 году у Вуличских казарм в Лондоне.

Сам А.Чоудари тогда не признал свою вину, напоминает Би-би-си.

В отношении А.Чоудари будут установлены в общей сложности 25 мер, которые направлены на тщательный надзор за ним.

1тэ ар бс

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