Этот контент был опубликован 31 марта 2019 г. 20:47

Берлин. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Разбившийся в ФРГ шестиместный самолет с, предположительно, двумя россиянами на борту, полностью сгорел, идентификация останков ожидается на следующей неделе, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы полиции федеральной земли Гессен.

"После удара самолет полностью сгорел. Согласно следственным данным, полученным на настоящий момент, самолет летел из Франции в Эгельсбах. На борту, предположительно, шестиместного самолета помимо пилота было еще два человека. Согласно первым указаниям, речь идет о российских гражданах. Окончательная идентификация тел будет проведена на следующей неделе", - сказано в сообщении.

Эгельсбах - это коммуна на территории Гессена. Самолет разбился на подлете к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах (EDFE).

Ранее пресс-служба российской авиакомпании S7 сообщила, что в катастрофе погибла совладелица компании Наталия Филева.

"31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны", - говорится в сообщении.

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