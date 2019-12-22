Этот контент был опубликован 22 декабря 2019 г. 7:00

Брюссель. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не стал комментировать возможные шаги Еврокомиссии (ЕК) в связи с постановлением Суда ЕС, отменившего решение ЕК о расширении доступа "Газпрома" к транзитным мощностям газопровода OPAL в Германии.

"Я не хотел бы комментировать тактику Европейской комиссии и то, как она собирается обходиться с вердиктом Суда ЕС. Возможно, этот вопрос стоит задать не только Еврокомиссии, но и той же Германии как стране-участнице проекта", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

"Проект газопровода OPAL - это двусторонний российско-германский проект, не затрагивающий другие страны Евросоюза - в отличие, например, от "Турецкого потока", который распределяется по целому ряду государств-членов", - пояснил Чижов, отвечая на просьбу прокомментировать отказ Еврокомиссии обжаловать это судебное постановление из-за соблюдения принципа "энергетической солидарности".

"Пресловутая солидарность Евросоюза - это достаточно часто возникающая тема. Временами даже болезненная. И не только в сфере энергетики", - продолжил постпред.

"Иногда увлечение евросолидарностью приводит к тому, что позиция Евросоюза по тому или иному вопросу определяется наименьшим общим знаменателем и ограничивает возможности Брюсселя играть активную самостоятельную роль на международной арене", - констатировал глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе.

Полностью интервью с Владимиром Чижовым будет опубликовано на сайте https://www.interfax.ru/.

1ов гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!