Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 14:09

Берлин. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Процесс разведения сил в Петровском на линии соприкосновения военных самопровозглашенной Донецкой народной республики и Киева дает надежду на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, говорится в заявлении МИД ФРГ.

"То, что стороны конфликта сохраняют импульс последних дней, может укрепить доверие", - сказано в сообщении в твиттере.

МИД указал, что война на востоке Украины принесла людям "неизмеримые страдания".

Трехстороння контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе приняла решение о разведении сил и средств и определила три пилотных участка - Станица Луганская, поселки Золотое и Петровское в 2016 году.

До осени сторонам конфликта удалось развести вооружения лишь на первом участке. На двух других разведение многократно срывалось.

На заседании 1 октября в Минске контактная группа вновь договорилась о разведении войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского.

11 ноября Киев отчитался о завершении практической фазы разведения в Петровском.

Разведение производится на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным.

После разведения сил на трех пилотных участках должно начаться синхронное разминирование территории.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".

1тф ав

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