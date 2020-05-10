Этот контент был опубликован 10 мая 2020 г. 15:41

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Разведслужбы США изучают доклад, согласно которому в период 6-11 октября минувшего года в Институте вирусологии в Ухане (провинция Хубэй, КНР) мог произойти инцидент, представляющий биологическую опасность, сообщает американская телекомпания NBC со ссылкой на три неназванных источника, с этой темой.

По сообщению NBC, в докладе говорится, что пандемия коронавируса "началась раньше, чем сообщалось изначально", и что "COVID-19 вырвался из Института вирусологии в Ухане".

"В докладе (...) говорится о том, что не было зафиксировано никакого использования сотовой связи в засекреченной части Уханьского института вирусологии с 7 по 24 октября, и что в период между 6 и 11 октября там могло произойти "происшествие биологической опасности", - говорится в сообщении.

Вместе с тем NBC подчеркивает, что прямых доказательств для подобных выводов нет. Кроме того, установить авторство доклада по имеющимся деталям не представляется возможным.

Один из американских чиновников, видевший этот доклад, заявил журналистам, что он "кажется мне очень слабым, и некоторые из выводов не имеют смысла".

Вместе с тем телекомпания отмечает, что версия о лабораторном происхождении коронавируса рассматривается американской разведкой, хотя многие ученые относятся к ней скептически.

Ранее разведка США уже получала находящуюся в открытом доступе информацию с мобильных телефонов и спутниковые данные, которые позволяли предположить, что лаборатория в Ухане временно прекращала работу. Однако по итогам анализа, с привлечением собственной информации, спецслужбы пришли к выводу, что подтвердить перебои в работе лаборатории невозможно, а подобные доклады - "неубедительны", отмечает телеканал со ссылкой на два источника.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование о появлении коронавируса COVID-19 и действий Китая в связи с его распространением. Тогда в Вашингтоне не исключали, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не верит, будто Китай мог преднамеренно начать распространение коронавируса COVID-19.

В Китае отвергают предположения о том, что Институт вирусологии в Ухани является источником пандемии COVID-19.

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