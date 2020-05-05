Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 3:01

Лондон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - В настоящее время нет никаких доказательств того, что коронавирус просочился из китайской исследовательской лаборатории в городе Ухане, пишет британская газета Guardian, ссылаясь на источники из разведывательных служб.

Она отмечает, что документ, на который накануне сослалось австралийское издание Daily Telegraph, и в котором Китай обвиняется в сокрытии реальных данных о коронавирусе, поступил не из разведывательной сети "Пять глаз" - альянса разведок Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Источник Guardian из австралийской разведки считает, что Daily Telegraph получила материалы для публикации из США, чтобы организовать контрпропаганду и оказать давление на Китай.

В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон располагает "значительным количеством доказательств" того, что вирус вышел из уханьской лаборатории, однако он не привел ни одного из них, отметила британская газета.

1гк гс

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