Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 17:07

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - В разведсообществе США полагают, что коронавирус COVID-19 не был синтезирован искусственно, но продолжают выяснять, какое происхождение имеет нынешняя пандемия.

"Разведсообщество согласно с мнением многих ученых, которые считают, что вирус COVID-19 не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован. Оно продолжит тщательно изучать поступающую информацию и разведданные относительно того, началась ли вспышка с контакта с зараженными животными, или это стало результатом инцидента в лаборатории в Ухане", - говорится в заявлении, распространенном в четверг Управлением директора национальной разведки США.

Ученые ранее сообщали, что этот вирус является естественным для летучих мышей, однако в администрации США в последнее время указывали и на уханьский институт при Академии наук КНР, как на возможный источник.

Ранее в апреле сообщалось, что в США начато полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение.

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