Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 4:30

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Анонимный осведомитель, сообщивший об июльском телефонном разговоре президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, предварительно согласился встретиться с законодателями Конгресса при определенных условиях.

Согласно переписке, полученной телеканалом CNN, встреча могла бы состояться при условии, что исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр утвердит соответствующие разрешения на безопасность для адвокатов осведомителя, чтобы они могли сопровождать своего клиента.

"Уважаемый председатель Берр и заместитель председателя Уорнер, пишу в ответ на ваше письмо от 24 сентября 2019 года. В своем письме вы просили, чтобы наш клиент встретился с юристом комитета не позднее пятницы, 27 сентября 2019 года. Хотя наш клиент готов встретиться с Комитетом, если это будет необходимо, нам еще предстоит получить указания по этому вопросу в соответствии с принятой практикой обеспечения безопасности(...)" - говорится в письме главного адвоката осведомителя разведывательного сообщества Эндрю Бакая председателю комитета по разведке Сената Ричарду Берру и его заместителю Марку Уорнеру.

"Я уверен, что вы можете понять, что крайне важно, чтобы разоблачитель, особенно тот, кто замешан в таком громком деле, связанном с президентом, имел опытного юрисконсульта рядом. Ваше сотрудничество в обеспечении этого процесса поможет облегчить проведение будущей встречи или дачи показаний", - добавляет автор письма.

В свою очередь, председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф написал Магуайру: "Это разумная просьба, которую Комитет решительно поддерживает и ожидает, что ваш офис немедленно выполнит".

Тем временем осведомленный источник сообщил, что разведчик не появится перед законодателями в четверг.

Он заявил, что в настоящее время идет процесс обеспечения доступа адвокатов в случае необходимости к соответствующей секретной информации.

Отмечается, что законодатели не были проинформированы о личности осведомителя.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для запуска демократами в Палате представителей процедуры импичмента.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.

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