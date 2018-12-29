Разведывательный корабль ВМС Великобритании зашел в Батуми

Этот контент был опубликован 29 декабря 2018 г. 11:01

Тбилиси. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Разведывательный корабль британских ВМС "Эко" (HMS Echo) в субботу вошел в порт Батуми, сообщает пресс-служба правительства Аджарской автономной республики Грузии

Экипаж судна в батумском порту встретил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, отмечается в сообщении.

"Капитана британского корабля традиционно встретили грузинским вином", - сообщили в пресс-службе.

Т.Рижвадзе на встрече отметил, что в последнее время Батуми часто принимает военные корабли стран-партнеров.

"Британский корабль патрулирует в акватории Черного моря и надеемся, что мы часто будем его встречать", - сказал глава аджарского правительства.

"Присутствие HMS Echo в акватории Черного моря связано с поддержкой Великобританией принципов свободной навигации в международных водах. Указанным визитом Великобритания выражает твердую поддержку безопасности Черного моря", - заявили со своей стороны в британском посольстве в Грузии.

В сообщении отмечается, что британский корабль пробудет в Батуми до 30 декабря.

"Эко" официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Он оснащен многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Корабль также имеет вооружение - три шестиствольных 7,62 мм пулемета M134, две 20 мм зенитные скорострельные пушки и четыре крупнокалиберных пулемета.

вш

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