Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 13:38

Стамбул. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные планируют до весны 2020 года завершить развертывание поставляемых Россией ЗРС С-400, заявил министр обороны Хулуси Акар.

"Работы по развертыванию С-400 продлятся до весны 2020 года", - приводит его слова агентство "Анадолу".

3 сентября начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставляемые Россией в Турцию ЗРС С-400 будут готовы к эксплуатации до конца 2019 года, однако в полной мере их возможности можно будет начать использовать к июню 2020 года. Он пояснил, что именно к июню завершится подготовка турецких военных, которым предстоит обслуживать С-400.

Ранее власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

1во ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!