Пекин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Одной из важнейших задач в области социально-экономического развития Китая в текущем году является активное развитие внешнеэкономического сотрудничества, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Китай стремится к укреплению торгово-экономического сотрудничества со всеми странами для достижения взаимной выгоды", - сказал он, выступая с докладом на сессии ВСНП.
Премьер отметил, что следует "содействовать либерализации торговли и инвестиций, решительно поддерживает многостороннюю торговую систему и активно участвовать в реформах ВТО".
Необходимо приложить усилия к "подписанию регионального соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве и продвижению переговоров о свободной торговле, таких как Китай, Япония и Корея", добавил Ли Кэцян.
Одной из задач он назвал "совместную реализация первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".
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