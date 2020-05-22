Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 4:40

Пекин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Одной из важнейших задач в области социально-экономического развития Китая в текущем году является активное развитие внешнеэкономического сотрудничества, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Китай стремится к укреплению торгово-экономического сотрудничества со всеми странами для достижения взаимной выгоды", - сказал он, выступая с докладом на сессии ВСНП.

Премьер отметил, что следует "содействовать либерализации торговли и инвестиций, решительно поддерживает многостороннюю торговую систему и активно участвовать в реформах ВТО".

Необходимо приложить усилия к "подписанию регионального соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве и продвижению переговоров о свободной торговле, таких как Китай, Япония и Корея", добавил Ли Кэцян.

Одной из задач он назвал "совместную реализация первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".

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