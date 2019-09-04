Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 3:52

Пекин. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Для быстрого экономического развития страны необходимо уделять первостепенное внимание научно-техническому образованию, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Наука и техника являются локомотивом, движущим экономическое развитие страны, важным критерием, свидетельствующим о мощи государства. Основой же науки и техники является образование", - сказал Ким Чен Ын на совещании руководящих работников Трудовой партии Кореи (ТПК) в августе.

Это заявление лидера было накануне зачитано на совещании работников просвещения страны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Конкуренция между различными странами превратилась в конкуренцию в области науки и техники, в области образования за подготовку большего числа талантливых специалистов. Жесткость конкуренции похожа на незримую войну", - добавил северокорейский руководитель.

Он подчеркнул важность осуществления "радикального поворота" в образовании, с тем, чтобы за короткий период времени повысить его уровень до уровня развитых стран мира.

Наблюдатели отмечают, что с приходом к власти в 2011 году Ки Чен Ын уделяет вопросам образования повышенное внимание. Так, в 2012 году по его указанию срок обучения в средних школах был увеличен с 11 до 12 лет.

В текущем году в 37 вузах страны было начато обучение по 85 новым специальностям, в частности, таким, как медицинское оборудование, информационная безопасность, нанотехнологии и материалы, роботоинженерия и другим, сообщила во вторник орган ЦК ТПК газета "Нодон синмун".

1гк ад

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