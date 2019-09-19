Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 3:50

Пекин. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что дальнейшее укрепление отношений всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху отвечает региональным и мировым интересам.

"Поддержание здорового и стабильного развития отношений Китая и России отвечает интересам не только обеих сторон, но и интересам региона, интересам всего мира", - приводит МИД КНР слова Ли Кэцяна на состоявшейся в среду встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Премьер Госсовета КНР находится в России с визитом для участия в очередной регулярной встрече глав правительств двух стран.

Ли Кэцян, как отмечает МИД Китая, высказался в пользу дальнейшего взаимного расширения рамок экономической открытости Китая и России.

Он заявил: "Надеюсь, что обе стороны будут взаимно расширять открытость, наращивать взаимные инвестиции и доступ на свои рынки, способствовать формированию условий для расширения сотрудничества между предприятиями наших стран. Это принесет еще более богатые плоды в области взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху, будет способствовать росту благосостояния народов двух стран".

Как сообщалось, Путин на встрече сказал: "Хотел бы отметить, что за минувшие десятилетия пройден очень большой путь в истории двустороннего сотрудничества. Мы действительно сегодня являемся в полном смысле этого слова стратегическими партнерами, осуществляющими всеобъемлющее партнёрство. Это остаётся безусловным внешнеполитическим приоритетом РФ".

Президент РФ отметил, что российско-китайское взаимодействие является важнейшим фактором в мировых делах и оказывает значимое влияние на развитие экономик России и Китая.

1гк бм

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