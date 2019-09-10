Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 14:26

Брюссель. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Великобритания в данный момент играет ключевую роль в том, по какому сценарию будет реализовываться Brexit, заявила во вторник избранная председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Следующие шаги всецело находятся в компетенции Соединенного Королевства. Так что я не буду комментировать их (Великобритании - ИФ) решения и те следующие меры, которые они могут принять", - приводят западные СМИ слова фон дер Ляйен в ходе представления выдвинутых государствами-членами ЕС кандидатов в еврокомиссары.

В частности, она назвала Фила Хогана от Ирландии кандидатом в члены ЕК, ответственным за торговлю. СМИ отмечают, что в его обязанности, в том числе, будут входить переговоры после Brexit с Лондоном, посвященные заключению соглашения о свободной торговле между ЕС и Великобританией.

Урсула фон дер Ляйен указала на важность такого соглашения, которое, по ее словам, определит хорошие отношения в будущем между Лондоном и Брюсселем. В то же время она признала, что это задача пока что не представляется простой.

Накануне парламент Великобритании официально приостановил работу до 14 октября. Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. При этом британский премьер Борис Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

Тем не менее, в понедельник парламентарии второй раз за последние дни проголосовали против проведения досрочных выборов в стране: Джонсон предлагал повести выборы 15 октября - до намеченного на 31 октября крайнего срока выхода страны из ЕС.

Королева Великобритании Елизавета II подписала 9 сентября закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

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